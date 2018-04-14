ПВО С-125, С-200, «Бук» и «Квадрат» отразили ракетный удар в Сирии — Минобороны РФ

Министерство обороны РФ прокомментировало ракетный удар США, Франции и Великобритании по Сирии.

Как рассказали в ведомстве, для отражения ракетного удара, совершенного Соединенными Штатами и их союзниками, были задействованы сирийские средства ПВО С-125, С-200, «Бук» и «Квадрат». Данные комплексы ПВО были произведены более 30 лет назад в Советском Союзе.

Как ранее сообщалось Министерством обороны России, по военным и гражданским объектам Сирийской Арабской Республики воздушными и морскими носителями США, Франции и Великобритании было выпущено более 100 крылатых ракет.