Подразделения ПВО РФ на территории Сирии для отражения ракетного удара не применялись – Минобороны РФ

Российские подразделения ПВО на территории Сирийской Арабской Республики для отражения ракетного удара не применялись. Такое заявление сделали в Министерстве обороны РФ.

Ранее в российском оборонном ведомстве сообщили, что по военным и гражданским объектам Сирии воздушными и морскими носителями США, Франции и Великобритании было выпущено более 100 крылатых ракет, а также ракет класса «воздух – земля».

В субботу в 3.42 мск до 5.10 мск самолетами и кораблями ВС США, совместно с ВВС Великобритании и Франции был нанесен ракетный удар по объектам военной и гражданской инфраструктуры Сирии.

Как рассказали в МО РФ, удары по САР наносились с двух кораблей ВМС США из Красного моря, тактической авиацией над акваторией Средиземного моря, а также американским стратегическими бомбардировщиками B-1B из района Эт-Танф.