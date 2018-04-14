Боевик «Джейш аль-Ислам»* назвал химатаки в Сирии «фейком» и признался в их отсутствии

В распоряжении телеканала «Звезда» оказалось видео, на котором боевик террористической группировки «Джейш аль-Ислам»* (запрещена в России) признался в том, что в Сирии не было никаких химических атак.

«Все это ложь! Не было никаких химударов!» - прокомментировал он.

Такое заявление он сделал перед тем, как покинуть сирийскую Думу в рамках гуманитарных коридоров, организованных при содействии Центра по примирению враждующих сторон в Сирии.

Таким образом, это еще раз подтверждает факт, что причина, по которой США и их союзники нанесли удар по Сирии, является откровенным фейком.

Ранее в Министерстве обороны РФ сообщили, что США и их союзники Франция и Великобритания выпустили по Сирии более 100 крылатых ракет, а также ракет класса «воздух – земля».

* «Джейш аль-Ислам» - террористическая группировка, запрещенная в РФ.