Более 100 ракет были выпущены США и союзниками по Сирии – МО РФ

В Министерстве обороны РФ прокомментировали удары США и их союзников - Франции и Великобритании по Сирии.

Как рассказали в ведомстве, по военным и гражданским объектам Сирийской Арабской Республики воздушными и морскими носителями США, Франции и Великобритании было выпущено более 100 крылатых ракет, а также ракет класса «воздух – земля».

Корреспондент телеканала «Звезда» в Сирии Алексей Головко рассказал об обстреле сирийской страны. По его словам, вся съемочная группа проснулась в четыре ночи от звуков ракетного обстрела.