Акт международной агрессии состоялся — эксперт о ракетном ударе по Сирии

Игорь Коротченко, военный эксперт, член Общественного совета при Министерстве обороны РФ и полковник запаса, прокомментировал сайту телеканала «Звезда» ситуацию с ракетным ударом США, Франции и Великобритании по Сирии.

«Акт международной агрессии против Сирии состоялся. Первая волна ударов преследовала цели, которые, как заявило военное командование США, являются объектами разработки и исследований в области сирийского химического оружия. Это полный блеф, поскольку никакой химической атаки не было в принципе. Это фейк. Мифические обвинения послужили примером для наглой силовой агрессии», — сказал Коротченко.

Он отметил, что удары, очевидно, наносились крылатыми ракетами Tomahawk. Они являются целями, которые могут быть поражены силами сирийской ПВО, поэтому она активно использовалась для отражения ударов. Об успешности отражения можно будет судить после демонстрации пораженных «Томагавков». Эксперт считает, что это первая волна, за которой может последовать вторая. Идет создание ударного «кулака», с помощью которого подобные налеты могут быть осуществлены в ближайшие сутки и часы еще неоднократно.

Эксперт отметил, что ввиду того, что удар ожидался, сирийские объекты военного и государственного управления были эвакуированы, поэтому эффективность ракетных атак весьма сомнительна. Не удалось решить главную задачу уничтожения системы государственного управления в Сирии. Самое опасное, что сейчас может произойти по мнению эксперта, это — эскалация событий, предпосылки для которой есть. США будут анализировать ситуацию и ждать политической реакции.

«Российская дипломатия делает все, чтобы зафиксировать произошедшее в качестве акта международной агрессии. Вооруженные Силы России будут оценивать ситуацию и принимать дальнейшие решения. В эти часы уже проводится анализ информации. Наша страна предпримет весь комплекс мер, чтобы не дать возможности этой ситуации превратиться в большую войну», — сказал Коротченко.

Напомним, ранее депутат Госдумы, первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Александр Шерин, заявил, что «после нанесения ракетных ударов по Дамаску мяч на стороне России».