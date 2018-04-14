По меньшей мере три человека ранены в результате удара США по Сирии - СМИ

Как минимум три человека были ранены в результате авиаударов по территории Сирии, которые нанесли США и их союзники.

«Ракеты, выпущенные по военной базе в Хомсе, были перехвачены ПВО, их курс был изменен, в результате ранены трое мирных жителей», — сообщает агентство SANA.

По сообщениям Минобороны РФ, в субботу в 3.42 мск до 5.10 мск самолетами и кораблями ВС США, совместно с ВВС Великобритании и Франции был нанесен ракетный удар по объектам военной и гражданской инфраструктуры Сирии.

Как рассказали СМИ, в атаке на Сирию приняли участие американские эсминцы Porter, Cook и Higgins, запустившие «Томагавки», французские истребители Mirage и британские истребители Tornado, а также бомбардировщики ВВС США B-1.