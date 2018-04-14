Наносившие удары по Сирии истребители ВС Франции показали на видео

Елисейский дворец опубликовал кадры вылета самолетов для последующего нанесения ударов по Сирии. Видео было опубликовано в социальной сети Twitter.

«Взлет этой ночью вооруженных сил Франции, которые вмешались против нелегального химического арсенала сирийского режима», - говорится в сообщении.

На кадрах видно, как по взлетной полосе рулят несколько истребителей ВС Франции, после чего один из них взлетает. Кадры были сделаны в ночное время, в связи с чем определить, с какой именно базы вылетали самолеты, невозможно.

В Сирии находится корреспондент телеканала «Звезда» Алексей Головко. По его словам, вся съемочная группа проснулась в 4 часа ночи от звуков обстрела.