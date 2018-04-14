Акт агрессии: чем окончится очередная «победоносная» война США на Ближнем Востоке

Сделанные главой Белого дома Дональдом Трампом воинственные заявления вылились в нанесение ударов по ряду районов Сирии. Немалая часть выпущенных ракет уничтожена средствами сирийской ПВО. Как сообщается, российские военные, находящиеся на территории региона, не пострадали.

Предлоги и условности

По информации Комитета начальников штабов Вооруженных сил США, первая волна авиаударов по Сирии завершена. Выступая в своем телеобращении к нации Дональд Трамп подтвердил, что лично приказал армии нанести «высокоточные удары по объектам, связанным с потенциалом химического оружия сирийского диктатора Башара Асада». Как сообщает телеканал Al-Mayadeen, удары с воздуха зафиксированы в южном пригороде Дамаска - Эль-Кусве. При этом несколько ракет, сбиты в воздухе. А по сведениям телеканала Sky News Arabia, были разрывы бомб слышны на границе Сирии и Ливана. Есть также информация, что центр сирийской столицы не находился в зоне поражения, в частности, парламентская делегация из России, находящаяся сейчас в Дамаске с визитом, не пострадала.

Трамп объявил, что военную операцию против Сирии США проводят вместе с Францией и Великобританией. «Наши силы были интегрированы на стадии планирования и осуществления операции, - отметил в свою очередь глава Комитета начальников штабов Джозеф Данфорд. - Цели, по которым нанесены удары, непосредственно связаны с химическими программами сирийского режима». Причина применения военной силы называется только одна – «наказание» Сирии за якобы применение химического оружия.

«Мы готовы реагировать до тех пор, пока сирийский режим не прекратит использовать запрещенные химические вещества», -заявил Дональд Трамп. При этом американский президент упрекнул российскую сторону в невыполнении задачи по уничтожению химических запасов в Сирии. По его словам, «Россия должна решить, продолжит ли она этот темный путь или присоединится к цивилизованным нациям как к силе стабильности и мира».

«Наказание» ни за что

Обстановка вокруг Сирии накалялась всю предыдущую неделю. Позавчера не менее семи американских военных самолетов, сменяя друг друга, совершили разведывательные полеты вблизи побережья этой страны. Разведку вели шесть патрульных противолодочных самолетов ВМС США P-8A Poseidon и самолет радиоэлектронной разведки ВМС США EP-3E Aries II. К границам Сирии был также направлен самолет воздушной разведки и управления нанесением ударов Sentinel R.1 британских Королевских ВВС. До этого американский телеканал CNBC со ссылкой на осведомленный источник сообщил, что США рассматривают в качестве целей для ударов в Сирии восемь объектов. В списке потенциальных целей были названы два военных аэродрома, исследовательский центр и предприятие, якобы имеющее отношение к производству химического оружия. В каких районах САР располагаются эти объекты, не уточнялось.

При этом воинственные намерения Вашингтона не ограничивались только лишь объектами, находящимися под сирийской юрисдикцией. Представитель Белого дома Сара Сандерс заявила, что ее страна не исключает возможности нанесения удара и по объектам, где находятся российские военные. «Мы рассматриваем все варианты», - ответила Сандерс на соответствующий вопрос.

Эскалация напряженности вокруг Сирии произошла на фоне сообщений о применении химоружия в городе Дума в Восточной Гуте. Западные страны обвинили в этом официальный Дамаск. Между тем российский Центр по примирению враждующих сторон опроверг эту информацию. Специалисты организации посетили место предполагаемого инцидента и не обнаружили следов токсинов. В местных госпиталях, по информации ЦПВС, также нет пациентов с симптомами, характерными для отравляющих веществ. В то же время в этом районе была обнаружена лаборатория по производству токсичных веществ: как сообщило сирийское информационное агентство SANA, ее нашли во время проведения операции по зачистке освобожденной от боевиков территории.

«Лаборатория, оставленная террористами в Афтрисе, оборудована для производства различных видов токсичных веществ и имеет все необходимое оборудование для изготовления запрещенного оружия, - отметили журналисты. - В лаборатории были хлор, защитное снаряжение, а также различные контейнеры для смешивания веществ».

По сценарию провокации

О том, что ситуация с якобы применением химического оружия в Восточной Гуте инспирирована боевиками, накануне сообщил и официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков. По его словам, российское военное ведомство обладает многочисленными доказательствами, что в Думе была осуществлена именно спланированная провокация с целью введения в заблуждение мирового сообщества.

«Ее подлинная цель понятна - спровоцировать США к нанесению ракетных ударов по Сирии, - подчеркнул российский генерал. - Ключевым «доказательством» этих обвинений западных стран служит видеоролик, снятый в больнице города Дума, куда якобы доставлялись пострадавшие от химической атаки мирные жители. Однако удалось найти непосредственных участников съемки этого видеоролика и опросить их».

Как сообщил Игорь Конашенков, в интервью эти люди рассказывают, как проводилась эта постановочная съемка, в каких эпизодах люди сами участвовали и что делали. Интересно, что оба участника съемки имеют медицинское образование и работают в отделении скорой помощи больницы в Думе. По их словам события с якобы показом «отравленных» сирийцев развивались следующим образом: доставленные в больницу пострадавшие не имели никаких признаков поражения отравляющими веществами, однако во время оказания им первой медицинской помощи в помещение госпиталя вбежали неизвестные люди.

«Некоторые из них были с видеокамерами, - отметил Игорь Конашенков. - Они начали кричать, нагнетать панику и обливать всех водой из шлангов, выкрикивая, что все находящиеся в помещении поражены отравляющими веществами. Пациенты, находившиеся в отделении скорой помощи и их родственники в панике начали обливать друг друга водой. После того, как все это было заснято на видеокамеры, неизвестные лица быстро скрылись».

Генерал-майор Конашенков также заявил, что в распоряжении российского военного ведомства имеются и другие доказательства, которые свидетельствуют о непосредственном участии Великобритании (нынешнего участника антисирийского «альянса») в организации провокации в Восточной Гуте.

«Нам достоверно известно, что с 3 по 6 апреля на представителей так называемых "Белых касок" оказывалось мощное давление именно из Лондона для скорейшего осуществления готовившейся заранее провокации, - подчеркнул представитель Минобороны России. - "Белым каскам" указывалось, что именно в эти числа боевиками "Джейш аль-Ислам" (орагнизация запрещаена в РФ) будет проведена серия мощных артиллерийских обстрелов Дамаска. Это вызовет ответную реакцию правительственных войск, которой белокасочники должны будут воспользоваться для осуществления провокации с якобы химическим оружием».

Все нормы попраны

«США, нанося удары по Сирии, нарушают все международные нормы, а Россия получила в свой адрес акт агрессии». Таково мнение первого заместителя председателя Комитета Государственной Думы РФ по обороне Александра Шерина. «Это второй Белград, сегодня переломный момент, Российская Федерация получила в свой адрес акт агрессии, потому что по всем международным нормам это нарушение всех международных норм, это объявление без объявления войны независимому государству, в отношении которого ядерная держава выполняет свои обязательства по оказанию помощи и содействия, - сказал парламентарий. - То есть все, что мы сделали, все средства, которые были вложены, все силы, усилия сегодня просто пытаются помножить на ноль и просто поставить Россию на колени».

Нет «горячей поддержки» действиям своих властей и своих военных и в самих США. Так, конгрессмен Сит Мултон считает, что президент, отдавший приказ о военных действиях, должен был сначала получить разрешение от Конгресса.

«Если, конечно, для вас Конституция что-то значит», - указал он в своем Twitter, заочно обращаясь к Трампу.

«Удары, которые наносятся в настоящее время, не были одобрены Конгрессом, что недопустимо», - отметил также другой сенатор - республиканец Томас Мэсси. «Я не читал конституции Франции или Великобритании, но я читал нашу, и в ней нигде не говорится о том, что президент имеет полномочия наносить удары по Сирии», - подчеркнул он. «Удары по Сирии не должны заставить Вашингтон глубже увязнуть во внутреннем вооруженном конфликте в этой стране», - подчеркнул лидер демократов в Сенате Чарльз Шумер.

Крайне негативно оценивают ситуацию и в регионе и ближневосточные политики. Министр иностранных дел Ирака Ибрагим Аль-Джафари предупредил об опасных последствиях любой возможной агрессии США в отношении Сирии. В своем заявлении после встречи министров иностранных дел Лиги арабских государств в Эр-Рияде он заявил, что если будет нанесен любой глупый удар по Сирии – это будет опасной потерей для всего региона. А вице-президент Ирака Нури Аль-Малики подчеркнул необходимость урегулирования кризиса в Сирии путем диалога, отметив, что «применение силы вне рамок международного права является вопиющим вызовом международному сообществу и представляет угрозу миру в целом».

Это уже не первое применение военной силы США против Сирии за последнее время под предлогом, якобы, «агрессивных действий» сирийских властей, напоминает политолог, кандидат исторических наук Михаил Ургалкин. В прошлом году нападению подверглась военная база в Шайрате. В то же время эксперт призвал не переоценивать значимость подобных акций.

«Ни в прошлом году, ни сейчас, как мы пока знаем, никаких серьезных последствий эти налеты не нанесли, это был больше «удар устрашения», - считает он. - Нынешнюю акцию я больше отношу к имиджевым решениям Трампа на фоне его непрекращающейся критики среди отдельных сил в американском истеблишменте. Для американского президента было куда более важно нанести хоть какой-то удар, причем, представив это с большой помпой, чем отмолчаться. На мой взгляд, как и в прошлогоднем случае, «пар ушел в свисток»: удар нанесен ради удара».

К слову, предупреждение начальника Генерального штаба Вооруженных Сил России генерала армии Валерия Герасимова о том, что российские системы ПВО будут сбивать американские ракеты и их носители, если в зоне удара по САР окажутся российские военнослужащие, остается в силе. Старший научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН, кандидат исторических наук Борис Долгов считает, что реакция России зависит от того, на каком варианте в итоге остановятся США.