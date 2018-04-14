Удар по Сирии нанесли американские эсминцы, французские и британские истребители - СМИ

В атаке на Сирию приняли участие американские эсминцы Porter, Cook и Higgins, запустившие «Томагавки», французские истребители Mirage и британские истребители Tornado, а также бомбардировщики ВВС США B-1. Об этом сообщает газета «Комсомольская правда», ссылаясь на собственного военкора.

Как заявили в Министерстве обороны России, 14 апреля в 3.42 мск до 5.10 мск самолетами и кораблями ВС США, совместно с ВВС Великобритании и Франции был нанесен ракетный удар по объектам военной и гражданской инфраструктуры Сирии.

По сообщениям МО РФ, ни одна из выпущенных США и их союзниками крылатых ракет в зону ответственности подразделений российских ПВО прикрывающих объекты в Тартусе и Хмеймиме не входила.