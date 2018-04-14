Ударив ракетами по мирным жителям Трамп наплевал на конституцию США – эксперт

Отдав приказ на удар по Сирии Трамп пошел против международного и национального законодательства, считает военный обозреватель газеты «Комсомольская правда» Виктор Баранец.

«Трамп по сути наплевал и на ООН, где ему советовали дождаться результатов работы комиссии ОЗХО, и на конституцию собственной страны. Потому что в ней черным по белому написано – президент не имеет права применять армию за рубежами своей страны без разрешения конгресса», - заявил Баранец.

Эксперт добавил, что Трамп ранее заявлял о том, что будет наносить удары по объектам, на которых производится химоружия, Однако все они сейчас находятся на территориях, подконтрольных террористам.

«Трамп сказал, что будет наносить высокоточные ракетно-бомбовые удары по тем объектам, которые имеют отношение к производству химического оружия. А таких объектов два и находятся они на территории, контролируемой боевиками. Вот и любопытно, будет ли Трамп ронять бомбы и ракеты на головы террористов, которые сейчас производят на территории Сирии химическое оружие? Или он будет бить по мирным объектам?», - поделился Баранец.

Ранее сообщалось о начале военной операции США, Франции и Великобритании против Сирии. С заявлением об этом выступил американский президент Дональд Трамп.