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В Минтрансе рассказали, когда будет открыто движение грузовиков по Крымскому мосту

Роман Захаров
07:17 14.04.2018
По словам главы Минтранса РФ Максима Соколова, минимум времени в пути на автомобиле через Крымский мост составит примерно 14 минут.
В Минтрансе рассказали, когда будет открыто движение грузовиков по Крымскому мосту
Фото: most.life

Движение грузовиков по мосту через Керченский пролив будет открыто осенью текущего года. Такое заявление сделал глава Минтранса РФ Максим Соколов.

«В полном объеме откроется, как и планировалось, до конца 2018 года — осенью 2018 года, скажем так, пойдут грузовики и полугрузовые автомобили», — сказал министр.

По его словам, минимум времени в пути на автомобиле через Крымский мост составит приблизительно 14 минут.

Ранее сайт телеканала «Звезда» сообщал, что строители приступили к нанесению разметки на Крымском мосту.

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