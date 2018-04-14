В результате ударов США центр Дамаска не пострадал

Центр Дамаска, где расположена гостиница с российской парламентской делегацией, в результате авиаударов США не пострадал.

В городе были слышны взрывы, однако правительственный квартал Абу-Румиане и президентский дворец не разрушены. Основными целями ударов стали объекты в пригородах сирийской столицы, передает РИА Новости.

Ранее стало известно, что президент США Дональд Трамп отдал приказ нанести ракетные удары по Дамаску. По данным СМИ, всего по сирийской столице было выпущено около 30 ракет, треть из которых были сбиты системами ПВО.