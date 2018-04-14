Вспышки в ночном небе: опубликованы кадры авиаудара США по Дамаску

В Сети появились кадры ударов по Сирии со стороны США, Франции и Великобритании.

На кадрах одного из роликов видны вспышки в ночном небе, а также слышны звуки ударов. На другом ролике показано, как сирийские ПВО перехватывают ракеты, выпущенные американской стороной и их союзниками.

В Сирии находится корреспондент телеканала «Звезда» Алексей Головко. По его словам, вся съемочная группа проснулась в 4 часа ночи от звуков обстрела.

В Министерстве иностранных дел РФ прокомментировали удары по Сирии. Там отметили, что Сирия была обстреляна в момент, когда страна получила шанс на мирное будущее.