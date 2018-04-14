Ни одна из выпущенных США ракет по Сирии в зону ответственности подразделений российских ПВО не входила – Минобороны РФ
В субботу в 3.42 мск до 5.10 мск самолетами и кораблями ВС США, совместно с ВВС Великобритании и Франции был нанесен ракетный удар по объектам военной и гражданской инфраструктуры Сирии.
Фото: Muhmmad Al-Najjar/Sopa Images/Globallookpress
14 апреля в 3.42 мск до 5.10 мск самолетами и кораблями ВС США, совместно с ВВС Великобритании и Франции был нанесен ракетный удар по объектам военной и гражданской инфраструктуры Сирийской арабской республики. Такое заявление сделали в Министерстве обороны РФ.
По сообщениям российского оборонного ведомства, ни одна из выпущенных США и их союзниками крылатых ракет в зону ответственности подразделений российских ПВО прикрывающих объекты в Тартусе и Хмеймиме не входила.