Ни одна из выпущенных США ракет по Сирии в зону ответственности подразделений российских ПВО не входила – Минобороны РФ

14 апреля в 3.42 мск до 5.10 мск самолетами и кораблями ВС США, совместно с ВВС Великобритании и Франции был нанесен ракетный удар по объектам военной и гражданской инфраструктуры Сирийской арабской республики. Такое заявление сделали в Министерстве обороны РФ.

По сообщениям российского оборонного ведомства, ни одна из выпущенных США и их союзниками крылатых ракет в зону ответственности подразделений российских ПВО прикрывающих объекты в Тартусе и Хмеймиме не входила.