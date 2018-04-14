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Ночной удар по спящему городу – корреспондент «Звезды» об обстреле Сирии

Наталия Майорова
06:34 14.04.2018
Корреспондент «Звезды» в Сирии Алексей Головко рассказал об обстреле Сирии, в котором принимали участие США, Франция и Великобритания. Пентагон о нанесении ударов по сирийской стороне Россию не предупредил.
Фото: Mouneb Taim ZUMAPRESS.com / Globallookpress

Корреспондент телеканала «Звезда» в Сирии Алексей Головко рассказал об обстреле сирийской страны со стороны США, Франции и Великобритании. По его словам, вся съемочная группа проснулась в четыре ночи от звуков ракетного обстрела.

«Наша съемочная группа живет в пригороде Дамаска примерно в 20 км от центра сирийской столицы. Сегодня, как и весь Дамаск, мы проснулись в 4 ночи ровно от того, что идет ракетный обстрел. Это было действительно очень хорошо с нашей позиции видно – ракеты летели с запада со стороны Средиземного моря и разрывались где-то в той стороне, где огнями горит Дамаск», - сообщил Головко.

Вместе с тем он рассказал, что было видно, как работает сирийская система ПВО, С-300,  «Панцири» и другие ракетные установки. Как сообщается, сирийская армия сбила около 20 ракет, выпущенных США и их союзниками.

Головко отметил, что американская сторона могла выпустить порядка 100 ракет, причем их наносили как военные корабли, так и бомбардировщики.  

«По заверениям официальных властей США, они выпустили в два раза больше ракет, чем в прошлом году. После той якобы ситуации с применением химического оружия ожидается, что они могли выпустить более 100 ракет. Известно, что удары наносили и военные корабли, и бомбардировщики», - рассказал он.

Он также прокомментировал ситуацию в сирийском Дамаске.  

«Что касается самого Дамаска, то, по сообщениям, ракеты упали в районе, где находится Научный исследовательский центр. Американцы подозревают, что там до сих пор производят и складируют химическое оружие хотя, как известно, его уже вывезли много лет назад под наблюдением международных наблюдателей», - отметил Головко.

По словам корреспондента «Звезды», атака продолжалась около двух часов, а последние удары и работы систем ПВО Сирии были зафиксированы около шести утра по местному времени.  

Ранее в МИД РФ прокомментировали нанесение США ударов по Сирии. Также известно, что Пентагон не предупредил Россию об обстреле сирийской стороны.

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