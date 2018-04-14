После нанесения ракетных ударов по Дамаску мяч на стороне России - первый зампред комитета Госдумы по обороне

Депутат Государственной Думы, первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Александр Шерин прокомментировал сайту телеканала «Звезда» действия США по нанесению ударов крылатыми ракетами Tomahawk по нескольким целям в Сирии.

«Время для домыслов, предположений, гипотез, версий, даже шуток закончилось. Трамп перед всем миром решил помножить усилия Российской федерации на ноль. После нанесения ракетных ударов по Дамаску мяч на стороне России. Здесь надо проявить волю и выполнить наше предупреждение по уничтожению ракет или средств их доставки. Я думаю, что здесь идет вопрос на выдержку, то есть нас пытаются проверить на «слабо». Америка никогда не сталкивалась с времен Второй мировой войны с серьезным отпором, поэтому если они его получат. У России есть исторический шанс Америку навсегда, перед всем миром поставить на место и чтобы Америка навсегда вернулась на свой материк и оттуда никуда не вылезала и забрала все свои базы», – заявил Шерин.