В МИД РФ прокомментировали нанесение США ударов по Сирии

Западные страны нанесли удар по Дамаску, столице суверенного государства, много лет пытающегося выжить в условиях террористической агрессии, и сирийская столица обстреляна в момент, когда страна получила шанс на мирное будущее, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Об этом она написала на своей странице в Facebook.

«Сначала на сирийском народе испробовали "арабскую весну", потом ИГИЛ (террористическая организация, запрещена в РФ), сейчас американские умные ракеты. По столице суверенного государства, много лет пытающегося выжить в условиях террористической агрессии, нанесен удар. За всем этим стоят те, кто претендует на моральное лидерство в этом мире, заявляет о своей исключительности» - заявила Захарова.

Также она возложила часть ответственности за произошедшее на западные СМИ.

«Белый дом заявил, что уверенность в химатаке Дамаска основана на “СМИ, сообщениях о симптомах, видео и фото, а также на заслуживающей доверия информация”. После этого заявления американские и остальные западные СМИ должны понимать свою ответственность в случившемся. 15 лет назад Белый дом использовал пробирку и своего Госсекретаря, теперь вместо пробирки Вашингтон использовал СМИ», - подчеркнула Захарова.

Напомним, ране стало извсетно, что США нанесли удары ракетами Tomohawk по Дамаску. По данным СМИ, всего по сирийской столице было выпущено около 30 ракет, треть из которых были сбиты системами ПВО.