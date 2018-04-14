Действия США в Сирии не останутся без последствий — посол России в США

Посол России в США Анатолий Антонов сделал заявление по операции США, Великобритании и Франции в Сирии. Антонов сказал, что их действия не останутся без последствий, вся ответственность за них лежит на трех странах.

«Худшие опасения оправдались. Наши предостережения не услышали. Реализуется заранее запланированный сценарий. Нам опять грозят. Мы предупреждали», — цитирует слова посла «Интерфакс».

Ранее сообщалось о начале военной операции США, Франции и Великобритании против Сирии. С заявлением об этом выступил американский президент Дональд Трамп.