Пентагон не предупредил Россию об ударах по Сирии

Военнослужащие США не уведомили российскую сторону о ракетных ударах по Сирии. Об этом сообщил глава комитета начальников штабов ВС США Джозеф Данфорд.

«Мы не координировались с русскими по поводу нанесения удара и не уведомляли их заранее… Единственное обсуждение, которое состоялось в связи с этой операцией до удара по целям, было стандартное уведомление по линии обеспечения безопасности полетов», — передают РИА Новости слова Данфорда.

Напомним, ранее сообщалось, что целью действий США, Франции и Великобритании стала остановка предполагаемого применения химического оружия в Сирии.