США не планируют наносить дополнительные удары по Сирии

Нанесенные удары по Сирии со стороны США, Великобритании и Франции завершены. Уточняется, что они наносились с помощью авиации. Об этом сообщил председатель Комитета начальников штабов ВС США Джозеф Данфорд.

«Мы зафиксировали некоторую активность в режиме "земля - воздух" со стороны режима (президента Сирии Башара – прим. ред) Асада, которая носила характер возмездия. Действия по подавлению этой активности, предпринятые Центральным командованием, завершены», - заявил он.

Вместе с тем, по словам главы Пентагона Джеймса Мэттиса, США в настоящий момент не планируют наносить дополнительные удары.

«На настоящий момент мы не запланировали никаких дополнительных атак», - прокомментировал он.

Ранее американский президент Дональд Трамп отдал приказ нанести удар по Сирии.