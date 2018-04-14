Сирийская армия перехватила более 20 ракет
Сирийская армия сбила 13 ракет к югу от Дамаска - SANA
Фото: Ammar Safarjalani Xinhua / Globallookpress
Сирийская армия сбила 13 ракет к югу от Дамаска - SANA
|
Сирийская армия перехватила более 20 ракет
Сирийская армия сбила 13 ракет к югу от Дамаска - SANA
Фото: Ammar Safarjalani Xinhua / Globallookpress
Сирийская армия сбила 13 ракет к югу от Дамаска - SANA
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