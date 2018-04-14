В Елисейском дворце назвали цель удара по Сирии

Президент Франции Эммануэль Макрон отдал приказ французским войскам нанести удар по Сирии совместно с Соединенными Штатми и Великобританией. Об этом сообщают в Елисейском дворце.

В сообщении говорится о том, что военная операция будет ограничена ударами по объектам сирийского правительства, которые позволяют создавать и использовать химическое оружие. Сообщение цитируют РИА Новости.