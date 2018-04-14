В США надеятся на улучшение отношений с Россией

Власти США рассчитывают на улучшение отношений с РФ и даже Ираном, однако этого может не произойти. С таким заявлением в пятницу выступил американский президент Дональд Трамп, комментируя нанесение ударов по объектам в Сирии.

«Надеюсь, когда-нибудь мы поладим с Россией, и может быть даже с Ираном. Но может быть и нет», - сказал он.