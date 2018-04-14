В США назвали цель удара по Сирии

Целью действий США, Франции и Великобритании является остановка предполагаемого применения химического оружия в Сирии, передают РИА Новости слова президента США Дональда Трампа.

«В прошлую субботу режим Асада опять применил химическое оружие, чтобы убить невинных граждан, в этот раз в городе Дума рядом с сирийской столицей. Эта расправа была в значительной степени большей по масштабу в истории применения химического оружия этим ужасным режимом … Это действия не человека, а чудовища. Цивилизованные страны объединились сегодня, чтобы остановить применение химического оружия», — сказал Трамп.