Трамп отдал приказ нанести удар по Сирии

США в сотрудничестве с Францией и Великобританией начали военную кампанию против Сирии. С таким заявлением выступил американский президент Дональд Трамп в ходе выступления из Белого дома.

«Я приказал Вооруженным силам Соединенных Штатов нанести высокоточные удары по объектам, связанным с потенциалом химического оружия сирийского диктатора Башара Асада», - цитирует его слова РИА Новости.

Вместе с тем, Трамп выразил благодарность обеим странам за сотрудничество в операции.