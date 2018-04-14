Образовавшиеся на Солнце дыры могут изменить магнитное поле Земли

Три корональные дыры возникли в солнечной короне. Так называются области, где плотность плазмы и температуры могут быть понижены сразу в несколько десятков раз.

Как сообщается в публикации издания Science Alert, такое явление может привести к незначительным изменениям в магнитном поле Земли.

Уточняется, что чаще всего такие корональные дыры возникают в период минимальной солнечной активности. Согласно сообщению, они связаны с размыканием пучков магнитных линий, обычно являющихся замкнутыми. В результате такого процесса плазма больше не может удерживаться в короне и становится частью потока ионизированных частиц – солнечного ветра. Так, если ветер будет направлен в сторону Земли, то возникнут геомагнитные бури.

Как отметили в Национальном управлении океанических и атмосферных исследований, сила такой геомагнитной бури оценивается в один балл по индексу G из пяти возможных. Уточняется, что такая оценка характеризует воздействие в изменениях магнитного поля на людей и животных.

Таким образом, оценка в один балл говорит о том, что могут наблюдаться слабые колебания напряжения в энергосети, а также не исключены едва заметные помехи в спутниковых системах связи.

Ранее Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) опубликовало удивительное видео, на котором запечатлена активность магнитного поля Солнца.