Власти Франции и Великобритании обсудили ситуацию в Сирии
Премьер-министр Великобритании и президент Франции провели телефонный разговор по ситуации в Сирии. В результате беседы обе стороны договорились о продолжении работы по «международному ответу».
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Президент Франции Эммануэль Макрон обсудил по телефону с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй ситуацию в Сирии.
В результате беседы обе стороны договорились о продолжении работы по «международному ответу», сообщается на сайте британского правительства.
«Они договорились продолжить совместную работу над международным ответом», - цитирует заявление РИА Новости.
Ранее США и Великобритания договорились о тесном сотрудничестве по Сирии.
Однако в Минобороны РФ опровергли сообщения западных СМИ о якобы «применении химоружия» в Сирии.