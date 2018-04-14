Власти Франции и Великобритании обсудили ситуацию в Сирии

Президент Франции Эммануэль Макрон обсудил по телефону с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй ситуацию в Сирии.

В результате беседы обе стороны договорились о продолжении работы по «международному ответу», сообщается на сайте британского правительства.

«Они договорились продолжить совместную работу над международным ответом», - цитирует заявление РИА Новости.

Ранее США и Великобритания договорились о тесном сотрудничестве по Сирии.

Однако в Минобороны РФ опровергли сообщения западных СМИ о якобы «применении химоружия» в Сирии.