Внешний долг Украины достиг «неподъемной» суммы

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман сообщил, что внешний долг страны достиг «неподъемной» суммы.

Уточняется, что только в текущем году Киеву необходимо заплатить почти пять миллиардов долларов. Об этом Гройсман сообщил в эфире телеканала «Интер».

«У нас очень большие внешние долги. Только в этом году для их обслуживания нам необходимо выплатить 130 миллиардов гривен. Это неподъемная цифра», — сообщил Гройсман.

Вместе с тем он отметил, что Киев сможет сократить суммы заимствований лишь в том случае, если в скором времени на Украине возобновится экономический рост.

По словам Гройсмана, украинская сторона стремится возобновить кредитование со стороны МВФ, для чего Киеву следует повысить цену на газ, а также создать антикоррупционный суд.

Ранее СМИ Германии рассказали, что президент Украины Петр Порошенко якобы замалчивает разгул коррупции, продажность чиновников и растраты государственных денег.