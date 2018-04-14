Препятствующих работе медиков людей привлекут к ответственности

Глава РФ Владимир Путин поручил правительству установить ответственность за нападение на медработников во время исполнения ими профессиональных обязанностей. Документ был опубликован на сайте Кремля.

«Установить ответственность за совершение действий, препятствующих осуществлению медицинскими работниками профессиональной деятельности», - сообщается в заявлении.

Как отметил Путин, ответственность за нанесение ущерба медработникам должна усиливаться. Об этом глава РФ сообщил на встрече с работниками сферы здравоохранения в Национальном исследовательском центре имени В.А. Алмазова.

«Мы посмотрим, как будут работать на практике последние решения, если надо - будем ужесточать», - цитирует его слова ТАСС.

Уточняется, что ответственным за исполнение поручения был назначен премьер-министр России Дмитрий Медведев. Изменения должны быть внесены до 1 июля 2018 года.

Ранее сообщалось, что в России увеличили бюджет на лечение по ОМС на 21,5%.