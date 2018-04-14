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Умер 24-летний игрок КВН и участник «Comedy Баттл»

Егор Левин
01:45 14.04.2018
В ночь на 11-ое апреля ушел из жизни юморист Андрей Жмакин.
Умер 24-летний игрок КВН и участник «Comedy Баттл»
Фото: Кубанский государственный аграрный университет / VK

В ночь после судейства финальной игры КВН в Кубанском государственном аграрном университете умер выпускник этого ВУЗ-а, ведущий, КВН-щик и участник программы «Comedy Баттл» Андрей Жмакин. Причиной стала сердечная недостаточность. Жмакину было 24 года.

Родственники юмориста открыли сбор средств. У него остались жена и маленькая дочь. Об этом сообщает на своей странице в соцсети Кубанский государственный аграрный университет.

Ранее уже сообщалось о смерти игроков КВН. 19 января не стало КВН-щика Сергея Баленко. Он ушел из жизни в возрасте 21-го года, причина смерти неизвестна.

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