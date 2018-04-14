Украинский лидер Петр Порошенко предложил лишить Россию права вето в ООН. При этом он призвал «шире открыть двери для Украины».

«Организация Объединенных Наций нуждается в немедленном реформировании. Надо лишить права вето страну-агрессора. Также нужно повысить эффективность безопасности других союзов, в том числе – НАТО. И шире открыть двери для Украины в безопасности этого объединения», - цитирует его слова телеканал «112.Украина».

Порошенко сообщил, что российская сторона якобы часто использует право вето с целью блокировки резолюций Совбеза ООН.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что благодаря вето России мир неоднократно получал отсрочку от кровавой бойни.