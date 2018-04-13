В Польше прошла конференция, посвященная вопросам сохранения памятников советским воинам
В польском городе Новы-Тарг прошла международная конференция «Партнерский диалог в вопросах сохранения историко-культурного наследия». В ней приняли участие городские власти, члены поисковых отрядов, представители общественных организаций.
Организаторами встречи выступили Польский Университет, мемориальное движение «Курск» и «Международный Союз "Наследники Победы"».
В ходе встречи обсуждались вопросы сотрудничества между Россией и Польшей в вопросе сохранения военно-мемориального наследия двух стран.
«Организация "Курск" действует уже десять лет, и мы неизменно остаемся верными нашей позиции. Памятники советским воинам должны оставаться, они - часть истории, часть культурного наследия, а главное – они посвящены памяти простых солдат, которые пали в борьбе с общим врагом – гитлеровской Германией», - отметил руководитель мемориального движения «Курск» Ежи Тыц.