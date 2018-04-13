В Польше прошла конференция, посвященная вопросам сохранения памятников советским воинам

В польском городе Новы-Тарг прошла международная конференция «Партнерский диалог в вопросах сохранения историко-культурного наследия». В ней приняли участие городские власти, члены поисковых отрядов, представители общественных организаций.

Организаторами встречи выступили Польский Университет, мемориальное движение «Курск» и «Международный Союз "Наследники Победы"».

В ходе встречи обсуждались вопросы сотрудничества между Россией и Польшей в вопросе сохранения военно-мемориального наследия двух стран.