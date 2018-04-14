Орехи — это навсегда: белка показала, что такое настоящая любовь к еде

На кадрах видео, появившегося в Twitter, запечатлена белка, которая держит в лапах орех. Она подносит его ко рту и начинает грызть. Видимо, орех оказывается настолько вкусным, что оторваться от него грызуну просто не представляется возможным: начав грызть лакомство, сидя на траве, белка постепенно выпрямляется, и настолько наслаждается вкусом любимой еды, что в какой-то момент просто забывает о том, что выпрямляться можно не бесконечно.

Не прекращая грызть орех, белка падает назад с прямой спиной. Но и оказавшись на земле, грызун продолжает есть лакомство, не отпуская его. О том, что с белкой все в порядке, говорят движения ее лап, все еще перебирающих орех даже в положении лежа.

Между тем, ранее внимание пользователей Сети приковал расслабленный еж, которому чешут живот. На кадрах видео человек поглаживает живот ежика, который настолько от этого расслабляется, что, похоже, в какой-то момент проваливается в сон.