Порошенко отважился обратиться к Путину на «ты»

Глава Украины Петр Порошенко прокомментировал нежелание российского лидера Владимира Путина вводить миротворцев в Донбасс. При этом он обратился к президенту России на «ты».

«И ты не можешь, уважаемый господин Путин, объяснить миру, а почему ты против», - говорится в заявлении на официальном сайте Порошенко.

Ранее в СМИ сообщили, что саммит по миротворцам в Донбассе якобы хотят провести без России.

Также министр иностранных дел Украины Павел Климкин пообещал, что Киев совместно со странами Запада будет оказывать давление на Москву в вопросе размещения миротворческих сил ООН в Донбассе.