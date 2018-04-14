Порошенко отважился обратиться к Путину на «ты»
Украинский президент обратился на «ты» к Владимиру Путину в ходе комментария ситуации по вводу миротворцев в Донбасс.
Фото: Sergii Kharchenko ZUMAPRESS.com / Globallookpress
Глава Украины Петр Порошенко прокомментировал нежелание российского лидера Владимира Путина вводить миротворцев в Донбасс. При этом он обратился к президенту России на «ты».
«И ты не можешь, уважаемый господин Путин, объяснить миру, а почему ты против», - говорится в заявлении на официальном сайте Порошенко.
Ранее в СМИ сообщили, что саммит по миротворцам в Донбассе якобы хотят провести без России.
Также министр иностранных дел Украины Павел Климкин пообещал, что Киев совместно со странами Запада будет оказывать давление на Москву в вопросе размещения миротворческих сил ООН в Донбассе.