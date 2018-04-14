Вера Савченко рассказала о жесткой форме голодовке сестры в СИЗО СБУ

Вера Савченко рассказала о том, как проходит голодовка ее сестры Надежды в СИЗО СБУ.

«Голодовку в украинской тюрьме Надежда проводит в более жесткой форме, чем в российской», - рассказала она.

По словам Веры Савченко, в России ее сестра принимала специальные смеси, в то время как на Украине у нее более скудный рацион.

«Сейчас Надежда пьет только воду и чай без сахара. И все. Вода разная — минеральная и просто сырая или кипяченая. Если чередовать сорт воды, то меньше тошнит. Еще сигареты. Но Надежда перешла на более легкие», - цитирует ее слова «Страна.ua».

Надежда Савченко ранее прервала голодовку на три дня для того, чтобы пройти проверку на детекторе лжи. За три недели голодовки она похудела на 15 килограмм. У Савченко также наблюдается высокая температура и постоянная тахикардия.

В настоящее время она находится под арестом по обвинению в подготовке теракта в здании Верховной рады и попытке совершения государственного переворота. Она будет содержаться под стражей до 20 мая.