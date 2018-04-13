Глава ГИБДД рассказал о переэкзаменовке автолюбителей

Начальник Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России выступил против переэкзаменовки водителей после истечения срока действия водительских прав. По словам главы ГИБДД Михаила Черникова, подобные нововведения противоречат принятым международным нормам, в том числе Венской конвенции о дорожном движении.

«Фактически никаких требований о сдаче экзаменов нет. Единственное — это медицинский контроль и соответствующее обновление в базе данных, это делается в режиме наших госуслуг», — сказал Черников.

Как передают «Известия», начальник ГИБДД отметил, что проблем в этой области нет, поэтому и нет смысла изменять устоявшиеся правила. Михаил Черников также надеется, что Госдума РФ одобрит введение штрафов за агрессивное вождение и внесение изменений в Кодекс об административных правонарушениях, по которым гражданские видеозаписи и фотографии нарушений ПДД будут приниматься в качестве доказательств.

Напомним, ранее стало известно о предложении ГИБДД внести поправки в проверочные материалы экзамена на водительские права. Предполагаемые изменения могут коснуться вопросов по медицинской части.