СМИ сообщили об обнаружении армией САР химлаборатории в Восточной Гуте
Согласно сообщению, в лаборатории якобы достаточно ресурсов для изготовления нескольких видов химоружия.
Фото: Samer Bouidani dpa / Globallookpress
В поселении Афрантис сирийской Восточной Гуты армия САР якобы обнаружила лабораторию по производству отравляющих веществ. Об этом сообщает национальное агентство SANA со ссылкой на военный источник.
Уточняется, в лаборатории якобы было достаточно ресурсов для того, чтобы изготовить несколько видов химического оружия.
«В ней находится различное необходимое оборудование для процесса создания и смеси порошков», - говорится в сообщении.
Ранее Минобороны РФ представило видеодоказательство отсутствия химатаки в Сирии. Также сообщалось, что российские военные не нашли свидетельств химической атаки в сирийской Думе.