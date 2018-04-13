СМИ сообщили об обнаружении армией САР химлаборатории в Восточной Гуте

В поселении Афрантис сирийской Восточной Гуты армия САР якобы обнаружила лабораторию по производству отравляющих веществ. Об этом сообщает национальное агентство SANA со ссылкой на военный источник.

Уточняется, в лаборатории якобы было достаточно ресурсов для того, чтобы изготовить несколько видов химического оружия.

«В ней находится различное необходимое оборудование для процесса создания и смеси порошков», - говорится в сообщении.

Ранее Минобороны РФ представило видеодоказательство отсутствия химатаки в Сирии. Также сообщалось, что российские военные не нашли свидетельств химической атаки в сирийской Думе.