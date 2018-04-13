СМИ Германии рассказали об «очковтирательстве» Петра Порошенко

Одна из радиостанций Германии, Deutschlandfunk, процитировала слова представителя Харьковского антикоррупционного центра Дмитрия Дробота о президенте Украины Петре Порошенко. Дробот нелицеприятно отозвался о работе украинского главы в направлении антикоррупционной политики. Петр Порошенко занимается очковтирательством, замалчивая разгул коррупции, продажность чиновников и растраты государственных денег, сообщила радиостанция.

«Антикоррупционный закон, который президент внес в парламент, не был одобрен Венецианской комиссией, ЕС, Международным валютным фондом (МВФ) и Всемирным банком, потому что этот закон обеспечивал самому президенту контроль над борьбой с коррупцией», — приводит Deutschlandfunk слова Дмитрия Дробота.

Президента Украины также упрекают в том, что конфликт на юго-востоке страны приносит ему личные дивиденды. Радиостанция рассказывает о госзаказах частным предприятиям Порошенко на 800 тысяч евро, в том числе подряд на ремонт фрегата на сумму более 400 тысяч евро.

Между тем, напомним, ранее президент Петр Порошенко заявил, что знает, что является главной проблемой Украины. Он рассказал, что хочет сотрудничать с западными спецслужбами по возвращению в страну денег, которые были незаконно вывезены олигархами, чиновниками и политиками.