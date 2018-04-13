На Украине рассказали, почему страна не отменяет Договор о дружбе с РФ
Украинский вице-премьер по вопросам евроинтеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе прокомментировала, почему Киев до сих пор не денонсирует Договор о дружбе с российской стороной.
По ее словам, такое соглашение является одним из тех, «на которые Киев ссылается в своих исках против России в международные суды».
«Из-за того, что настоящим договором Россия признает нашу территориальную целостность и нерушимость границ, именно для этого нам было абсолютно необходимо продолжать ссылаться на это соглашение», - цитирует сообщение телеканал «112 Украина».
Вместе с тем Клипмуш-Цинцадзе отметила, что для украинской стороны отмена отдельных предложений такого договора является «непростой работой».
«Это должен быть очень взвешенный и очень конкретизированный анализ всех конкретных статей этого соглашения», - заключила она.
Ранее сообщалось, что Украина попросит Россию принять новых дипломатов взамен высланных.