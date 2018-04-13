Военно-дипломатический источник прокомментировал информацию о выводе Россией кораблей из порта Тартус

Военно-дипломатический источник прокомментировал, информацию, которая появилась в ряде израильских, а затем и отечественных СМИ о том, что якобы Россия, опасаясь ударов США, вывела все боевые корабли из порта Тартус.

«Пункт МТО Тартус в Сирии используется нашим оперативным соединением ВМФ в Средиземном море только для пополнения запасов и мелких ремонтных работ. С этой целью российские боевые корабли совершают регулярные заходы в Тартус. Но после всегда возвращаются в море для выполнения задач по предназначению. В последнее время, боевые корабли и подводные лодки оперативного соединения ВМФ России осуществляют непрерывное отслеживание с близкой дистанции ударных кораблей и подводных лодок ВМС США и их союзников по НАТО в восточной части Средиземного моря. Одной из основных задач нашего оперативного соединения ВМФ является обладание полной информацией о подводной, надводной и воздушной обстановке в восточной части Средиземного моря. Тем более, это касается всех случаев приближения и маневрирования кораблей иностранных флотов в ближней морской зоне сирийского Тартуса», - сообщил источник.

Ранее США объявили о том, что могут нанести ракетный удар по Сирии. В Средиземноморский регион выдвинулась авианосная ударная группа ВМС во главе с авианосцем Harry Trumen.