По факту падения студентки из окна МГИМО возбуждено уголовное дело – СК

Следователи возбудили уголовное дело по факту падения студентки из окна здания МГИМО. Об этом сообщает старший помощник руководителя ГСУ СК по Москве по взаимодействию со СМИ Юлия Иванова, которую цитирует РИА Новости.

«Следственными органами в рамках возбуждённого уголовного дела устанавливаются обстоятельства травмирования студентки, выпавшей из окна аудитории учебного вуза. Допрашиваются родственники, преподаватели института, студенты и все очевидцы»», — сказала Иванова.

Ранее сообщалось, что из окна корпуса МГИМО на улице Лобачевского выпала девушка, позже появились сообщения, что падение было неслучайным, и к нему якобы причастен знакомый пострадавшей. Девушка упала на газон, и только это спасло ей жизнь. Упади она на два метра левее – упала бы на замощенный плиткой тротуар.

Пресс-секретарь института Виктория Калашникова подтвердила это сообщение., — добавила Иванова.