Россиянку-колясочницу отпустили из отдела полиции аэропорта Мюнхена

Полицейские отпустили 76-летнюю россиянку, инвалида-колясочника, о задержании которой сообщалось ранее. По словам представителя отдела полиции, которого цитирует RT, женщине задали несколько вопросов из-за проблем с документами.

«Женщина не была задержана. Она собиралась покинуть Германию, однако во время прохождения паспортного контроля у моих коллег возникли вопросы к ее визе. Чтобы разъяснить эту ситуацию, мы проводили женщину в наш офис, нашли переводчиков и задали все вопросы. На разговор нам потребовалось около получаса или часа. К сожалению, из-за этого женщина пропустила свой рейс, и мои коллеги забронировали ей место в другом самолете. В настоящий момент она ожидает своего рейса в аэропорту», — рассказали в полиции аэропорта.

В полиции мюнхенского аэропорта уточнили, что серьезных проблем с документами у россиянки не выявлено, и данный инцидент не помешает ей и далее посещать Германию.