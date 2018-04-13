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Из Восточной Гуты вышли более 63 тысяч боевиков и членов их семей

Анастасия Евдокимова
21:45 13.04.2018
Российский Центр по примирению враждующих сторон продолжает работу по мирному урегулированию конфликта и нормализации гуманитарной ситуации в Сирийской Арабской Республике.
Из Восточной Гуты вышли более 63 тысяч боевиков и членов их семей

Несмотря на установление на всей территории Сирии режима прекращения боевых действий, совместным иранско-российско-турецким Координационным центром в течение суток фиксировались случаи нарушения в провинциях Идлиб, Латакия, Хама и Деръа. Обстановка в Восточной Гуте нормализуется. Боевые действия в городе Дума не ведутся. В свои дома вернулось уже 410 местных жителей.

В целях оказания помощи населению города для скорейшего возращения к мирной жизни сегодня в Думу прибыла грузовая колона российской автомобильной техники батальона материального обеспечения. Новой администрации города переданы фронтальный погрузчик и бульдозер, а также строительные материалы.

Развернутые в городе Дума подразделения российской военной полиции осуществляют контроль режима прекращения боевых действий, обеспечивают безопасность, организуют помощь местному населению и ведут учет миграции беженцев. Мы подтверждаем готовность обеспечить безопасность представителей специальной миссии Организации по запрещению химического оружия в г. Дума, работа которых спланирована на ближайшее время.

Отмечу, что российскими специалистами и медицинскими сотрудниками по результатам проведенного опроса свидетелей, исследования взятых проб, а также обследования мест в г. Дума, где якобы применялось химическое оружие, фактов применения отравляющих веществ не выявлено.

Российским Центром по примирению враждующих сторон с соблюдением необходимых мер безопасности продолжается вывод оставшейся части экстремистов незаконного вооруженного формирования «Джейш аль-Ислам» и членов их семей из города Дума через гуманитарный коридор с пунктом пропуска в районе населенного пункта Мухайям Аль-Вафедин.

За прошедшие сутки через этот гуманитарный коридор вышло 3 508 боевиков и членов их семей. Все они на 86 автобусах в сопровождении машин службы безопасности Сирийской Арабской Республики, карет скорой помощи Сирийского Арабского Красного Полумесяца доставлены на север провинции Алеппо.

В ходе вывода боевики группировки «Джейш аль-Ислам» сдали представителям Центра по примирению враждующих сторон 19 единиц вооружения, 7,8 тыс. боеприпасов, 7 ручных гранат и 37 радиостанций. Всего с начала гуманитарной операции из Восточной Гуты при участии российского Центра по примирению враждующих сторон организован выход 63 560 боевиков и членов их семей.

Одним из приоритетных направлений деятельности российского Центра по примирению враждующих сторон является создание условий для улучшения гуманитарной ситуации, оказание нуждающемуся населению медицинской помощи и удовлетворение первоочередных нужд сирийских граждан.

Российским Центром по примирению враждующих сторон совместно с правительством Сирийской Арабской Республики будет продолжена всесторонняя поддержка населения Восточной Гуты. Продолжается работа по нормализации гуманитарной ситуации и в других районах Сирийской Арабской Республики.

В городе Алеппо прошла рабочая встреча, в ходе которой подписано соглашение о присоединении к режиму прекращения боевых действий населенного пункта Самад провинции Алеппо.

Центром по примирению враждующих сторон оказана гуманитарная помощь мирным жителям населенного пункта Ашрафиях провинции Хомс, людям передано 445 продовольственных наборов. Общий вес гуманитарного груза составил 1,9 тонны.

Жителям населенного пункта Хшам в провинции Дейр-Эз-Зор доставлена питьевая вода. Российскими военными врачами за сутки оказана медицинская помощь 123 сирийцам, в том числе 95 детям.

Восстановление разрушенной социальной инфраструктуры и налаживание мирной жизни способствует возращению людей к местам прежнего проживания.

Так, за прошедшие сутки в свои дома в провинции Идлиб вернулись 47 человек, в провинции Хомс – 180 человек, в провинции Дейр-Эз-Зор (на восточный берег реки Евфрат) – 510 человек.

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