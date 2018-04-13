Виновником аварии в Вологодской области стал водитель грузовика

Виновником ДТП с участием автобуса и грузовика в Вологодской области, по предварительным данным, является водитель грузового автомобиля. Об этом заявил губернатор Вологодской области Олег Кувшинников на своей странице в «ВКонтакте».

«Виновником аварии, по предварительным данным, стал водитель грузовика. Это удалось установить следователям на основе видеозаписи с регистратора», - написал Кувшинников.

Губернатор также рассказал, что микроавтобусом управлял житель Великого Устюга, занимавшийся частным извозом. В результате ДТП он погиб. Кроме водителя, в ДТП погибли еще шесть человек, из которых один – ребенок. Родственников пострадавших разместят в местном санатории, к ним выехали психологи. Двое пострадавших – девушка и женщина, доставленных в лечебные учреждения Череповца, находятся в тяжелом состоянии. Водитель фуры не пострадал. 14 апреля объявлен в Вологодской области днем траура.

Трагическое совпадение: авария в Вологодской области случилась на трассе А-114 недалеко от деревни Царево Череповецкого района. Днем ранее в Московской области столкнулись легковой автомобиль и автобус с детьми – и это ДТП также произошло у деревни Царево, но Московской области.