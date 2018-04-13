135 лет назад родился создатель Академического ансамбля песни и пляски Российской армии Александр Александров

Сегодня исполнилось 135 лет со дня рождения основателя гремящего на весь мир Академического ансамбля песни и пляски Российской Армии. Алексадр Александров - генерал-майор, дирижер, автор мелодии Гимна нашей страны.

Александр Александров – автор двух опер, симфонической поэмы, сонаты для скрипки и фортепиано. С 1928 года связал он свою творческую деятельность с организованным им Ансамблем песни и пляски Советской армии (ныне Ансамбль песни и пляски армии России его имени).

Уже первое выступление коллектива встретило восторженный прием у слушателей, а первое знакомство с зарубежной публикой, которое состоялось в Париже в 1937 году, оставило у нее неизгладимое впечатление. Для ансамбля композитор написал более 80 песен (среди которых «Священная война» на слова В. Лебедева-Кумача), десятки хоров, свыше 70 обработок народных песен.