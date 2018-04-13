Порошенко рассказал, когда в Донбассе начнется «операция объединенных сил»

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что «антитеррористическая» операция в Донбассе завершится 30 апреля, она будет переформатирована в «операцию объединенных сил».

«Я думаю, что не через месяц он (формат операции) должен измениться, раскрою тайну: 30 апреля, то есть через 17 дней», — сказал украинский лидер в интервью телеканалам, сообщает РИА Новости.

Также Порошенко рассказал, что попросил генерального секретаря ООН направить в 2018 году в Донбасс миссию, которая оценит условия для введения миротворцев.

Ранее сообщалось, что украинские силовики на границе Донбасса резко активизировались, к ним поступает подкрепление — живая сила и тяжелая техника, проводятся инженерные операции по наведению понтонных переправ через реки.