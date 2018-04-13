Россиянку-инвалида задержали в Германии за «неправильную» гостиницу

Инвалид-колясочник, 76-летняя гражданка России, была задержана в зоне вылета аэропорта Мюнхена, сообщает РИА Новости со ссылкой на родственников пассажирки.

«Сейчас ее отвезли в какую-то клетку в аэропорту после задержания. Она передвигается на инвалидном кресле», - сообщает родственница.

Причина задержания кроется в том, что задержанная россиянка, при въезде несколько лет назад в Германию, заявила, что будет жить в одной гостиницу, а на самом деле поселилась в другой.

Обстоятельства происшествия уточняются. В консульстве Мюнхена заявили, что к ним информация о задержании россиянки не поступала, но они будут следить за ситуацией.