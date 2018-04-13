В Волгоградской области из-за паводка эвакуированы более 800 человек
Из-за паводка в Волгоградской области эвакуированы 868 человек.
Фото: volgograd.ru
Президент России Владимир Путин поручил губернатору Волгоградской области Андрею Бочарову восстановить пострадавшую от паводка инфраструктуру.
Особое внимание в разговоре Путин уделил адресной помощи пострадавших гражданам.
В Волгоградской области из ранее эвакуированных из-за паводка 868 человек отселенными в настоящее время остаются 111, из них 27 человек находятся в пунктах временного размещения, остальные находятся у родственников.