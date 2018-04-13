Семь человек погибли в ДТП в Вологодской области

Дорожно-транспортное происшествие с участием микроавтобуса и грузовика произошло на трассе Вологда - Новая Ладога в Вологодской области, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в местных правоохранительных органах.

Семь человек - шестеро взрослых и ребенок - погибли на месте, двое пострадавших доставлены в больницу. Обстоятельства происшествия устанавливаются, по предварительным данным, одно из транспортных средств выехало на встречную полосу.

«Это не рейсовый автобус. У нашей муниципальной колонны, которая осуществляет рейсы по межмуниципальным и междугородним маршрутам, нет маршруток - "Газелей". Это, вероятно, или "заказ", или транзит», - сообщил источник агентства в мэрии Череповца.

Следственный комитет уже возбудил уголовное дело по факту ДТП.

Ранее сообщалось о том, что на трассе А107 недалеко от населенного пункта Царево произошло лобовое столкновение ВАЗ-2109 с ярославскими номерами и автобуса из подмосковного Клина, на котором школьники возвращались с экскурсии. В том ДТП погиб водитель ВАЗа, пострадали шофер автобуса, двое сопровождающих и шестеро детей.