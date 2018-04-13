Москва знает, какие приказы отданы боевикам в Сирии - Небензя

Боевики в Сирии получили приказ начать наступление после возможного удара США. С таким заявлением выступил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.

При этом Небензя отметил, что Вашингтон взял курс на раскручивание военного сценария вокруг Сирии, что может иметь серьезные последствия для международной безопасности.

«Нам точно известно, что главарям сирийский вооруженных группировок отданы приказы начать наступление после возможной силовой акции (США). Неужели очередной виток хаоса затевается только ради этого? Предлог - предполагаемое применение отравляющих веществ в сирийском городе Дума 7 апреля», - сказал Небензя.

В пятницу в Нью-Йорке прошло созванное Россией заседание Совета безопасности ООН. По настоянию российской стороны в нем принимали участие генсек ООН Антониу Гутерреш. Главная тема встречи - угроза миру в связи с ситуацией вокруг Сирии и заявлениями в адрес Дамаска со стороны США. Постпред России при ООН Василий Небензя несколько раз повторил вопрос предложил задуматься об ответственности, которую придется разделить всем в случае плохого развития событий в Сирии.